Чувствуется напряженность. Появилось видео неловкой встречи Путина и Шойгу на учениях Восток-2022

6 сентября, 13:58
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Сергей Шойгу пытался установить с Владимиром Путиным зрительный контакт, однако тщетно (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Сергей Шойгу пытался установить с Владимиром Путиным зрительный контакт, однако тщетно (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Во вторник, 6 сентября, кремлевская пропаганда обнародовала видео с военных учений Восток-2022 с участием российского диктатора Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова.

На опубликованных кадрах представители кремлевского режима без какого-либо энтузиазма наблюдают за ходом маневров, пытаясь изобразить заинтересованность происходящим.

Видео дня

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В свою очередь пользователи соцсетей обратили внимание на царившую в помещении напряженность.

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Усевшись в свое кресло, Путин, будто не зная чем себя занять, сначала начал играть с ручкой, а потом решил развлечь себя биноклем.

В свою очередь Герасимов всячески пытался обратить на себя внимание главы Кремля, однако тот ничего ему не отвечал, и только кивал.

Еще более неловкая ситуация вышла с Шойгу, которого Путин и вовсе игнорировал. При этом глава минобороны РФ пытался установить с ним зрительный контакт, однако также безуспешно.

https://twitter.com/markito0171/status/1567089718382284801

Объяснением такого поведения может быть недовольство Путина ходом войны в Украине.

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О том, что глава Минобороны РФ попал в немилость, стало известно в конце августа.

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Согласно данным британской разведки, в настоящее время он отстранен от руководства войсками, а глава Кремля получает сведения о ситуации на фронте от непосредственного командования, поскольку больше не доверяет отчетам Шойгу о «достижениях» российских войск в Украине.

Некоторые СМИ предполагают, что Путин может заменить его на посту министра обороны нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, который ранее был главой его охраны.

В то же время такой шаг стал бы косвенным признанием того, что война против Украины идет не по плану, поэтому Шойгу могут в итоге убарть под совершенно иным предлогом.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Военные учения Российская агрессия Сергей Шойгу Валерий Герасимов Война России против Украины

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