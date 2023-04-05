Зачем Лукашенко снова едет в Москву и что показала реакция Пригожина на убийство Татарского — ISW 5 апреля, 08:50 Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Во время очередного визита Александра Лукашенко в Москву (5−6 апреля) Владимир Путин, вероятно, будет давить на него с целью дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 4 апреля.

5-6 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко посещает Москву: во время этого визита Кремль, вероятно, попытается склонить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство. 4 апреля Кремль объявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся для двусторонних переговоров в закрытом режиме 5 апреля, а 6 апреля примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. Планируется, что на второй встрече будут рассматриваться вопросы реализации Союзного договора через 28 различных союзных программ на 2021-2023 годы - вероятно, это пакет из 28 интеграционных «дорожных карт», которые Лукашенко ратифицировал в ноябре 2021 года, напоминают в ISW. В Кремле заявили, что российские и белорусские официальные лица также планируют договориться о других неуточненных «практических вопросах дальнейшей интеграции». Институт изучения войны предполагает, что речь может идти о сфере обмена разведданными между Беларусью и РФ, поскольку именно эту тему обсудил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 4 апреля во время встречи с Лукашенко в Минске. Аналитики также считают, что Кремль может оказывать давление на Беларусь ради дополнительных интеграционных уступок под «брендом» Союзного государства — для защиты от задекларированных Москвой западных военных и/или террористических «угроз».

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Демонстративный ответ Евгения Пригожина на убийство российского «военкора» Максима Фомина (Владлена Татарского) указывает на то, что Пригожин, вероятно, считает, нападение частично направленным против него самого. Эксперты ISW указывают, что 4 апреля Пригожин превратил в публичную акцию посещение места взрыва в санкт-петербургском ресторане. Пригожин заявил, что прибыл на место происшествия якобы как можно быстрее с передовой в Бахмуте, чтобы «почтить память» Фомина. Спонсор ЧВК Вагнера также объявил, что намерен расширить Кибер Фронт Z — связанную с вагнеровцами ультранационалистическую группу, организовавшую роковое для Фомина событие. Пригожин заявил, что планирует превратить ее в общественное движение, которое будет бороться "с внешними угрозами", а участникам мероприятия, где погиб Фомин, предложит материальную компенсацию. Пригожин также утверждает, что его ЧВК еще с 2014 года пыталась помешать попыткам неназванных лиц "уничтожить группу". Такой публичный демонстративный ответ Пригожина и расплывчатые обвинения в кампании против его ЧВК позволяют предположить, что Пригожин, вероятно, пытается представить убийство Владлена Татарского как нападение на него. Ответ Пригожина также демонстрирует, что он намерен и далее занимать центральную позицию в российском провоенном ультранационалистическом сообществе.

Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, пытаясь сдержать западную военную помощь Украине перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Оправдывая решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в якобы активизации боевой подготовки и разведки у границ России, а Запад - в эскалации войны в Украине. Шойгу также заявил о том, что Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М, который может использовать ядерные ракеты, а на одном из российских полигонов начались учения белорусских расчетов "для его применения для защиты Союзного государства". Однако эти заявления на самом деле не содержат новой информации о таких учениях и, вероятно, являются частью информационной операции, констатируют аналитики ISW. Они напоминают, что еще в феврале 2023 года сообщали о тренировках белорусских военнослужащих с комплексами Искандер в России. В то время как оживление риторики ядерного шантажа со стороны Шойгу совпало с вступлением Финляндии в НАТО и новым пакетом помощи США для Украины. По мнению экспертов ISW, риск ядерной эскалации остается очень низким, а размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине. Кроме того, развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который постоянно дислоцируется в Беларуси.

Между тем Кремль продолжает попытку заверить российскую общественность в том, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий (что является неправдой). 4 апреля Владимир Путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения и провел заседание президиума Госсовета для обсуждения развития российской промышленности в условиях санкционного давления (в ходе которого заявил, что санкции якобы имеют положительные последствия, поскольку заставляют российские компании переходить на импортозамещение — аргумент, который Кремль приводит с 2014 года после аннексии Крыма). На обеих этих встречах Путин предположил, что российская промышленность сможет развиваться, несмотря на санкции, как и российский аграрный сектор после 2014 года. Ранее аналитики ISW оценивали, что Кремлю, вероятно, будет трудно успокоить россиян в связи с их экономическими проблемами, если Москва будет продолжать готовить информационную основу для длительной войны в Украине и мобилизовать значительную часть российского военно-промышленного комплекса.

При этом Кремль, вероятно, пытается переложить ответственность за дальнейшее развитие российской промышленности на региональные органы власти, чтобы изолировать себя от возможной критики по поводу ухудшения экономической ситуации в России. Путин подчеркнул необходимость того, чтобы региональные фонды промышленного развития играли большую роль в поддержке промышленности РФ, и заявил, что российское правительство должно рассмотреть рефинансирование региональных фондов для этих усилий, в т.ч. за счет резервов. Министр финансов РФ Антон Силуанов также попытался успокоить российскую общественность, заявив 3 апреля, что проблем с финансированием бюджетных обязательств не будет, а резервы покроют падение нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет. В то же время, чрезмерная зависимость России от финансирования через резервы может привести к дальнейшей экономической нестабильности, прогнозируют в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска вели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременной;



войска РФ продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка - Донецк;

оккупанты продолжают готовиться к неподтвержденному, но обсуждаемому контрнаступлению Украины на южном направлении;

министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что текущий цикл весеннего призыва в России проходит по плану и продвигается с запланированной скоростью;

российские оккупационные « власти» опровергают слухи о том, что якобы готовят планы « эвакуации» из оккупированных регионов Украины;

власти» опровергают слухи о том, что якобы готовят планы эвакуации» из оккупированных регионов Украины; белорусские государственные СМИ сообщили, что белорусский комитет государственной безопасности ( КГБ) арестовал двух мужчин по подозрению в попытке теракта в Гродно.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW