Вспышка кишечной инфекции на Олимпиаде: количество заболевших возросло

В Олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане были подтверждены 194 случая заболевания норовирусом (кишечный грипп).
Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что 47 пациентов находятся на карантине, а 147 больных вылечились и вернулись к полноценной трудовой деятельности.
При этом среди спортсменов никто не заболел.
Ранее признаки норовируса - сильная рвота и диарея - были зафиксированы у 86 человек.
Также сообщалось, что Южная Корея заменила 1200 охранников объектов Олимпийских Игр в Пхенчхане на 900 военных после вспышки норовируса.
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