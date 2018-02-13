Вспышка кишечной инфекции на Олимпиаде: количество заболевших возросло

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На зимней Олимпиаде 186 человек подхватили кишечный грипп

На зимней Олимпиаде 186 человек подхватили кишечный грипп

В Олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане были подтверждены 194 случая заболевания норовирусом (кишечный грипп).

Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что 47 пациентов находятся на карантине, а 147 больных вылечились и вернулись к полноценной трудовой деятельности.

При этом среди спортсменов никто не заболел.

Ранее признаки норовируса - сильная рвота и диарея - были зафиксированы у 86 человек.

Также сообщалось, что Южная Корея заменила 1200 охранников объектов Олимпийских Игр в Пхенчхане на 900 военных после вспышки норовируса.

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