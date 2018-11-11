Вспышка Эболы в Конго: от вируса погибли почти 200 человек

Число заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, из них 198 скончались, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения африканской страны.

Наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Северное Киву и Итури.

Как отмечается в сообщении, первое сообщение об Эболе поступило первого августа этого года, подтверждение новых случаев заражения ускорилось в октябре. Вспышку вируса в стране до сих пор не могут взять под контроль.

Власти называют нынешнюю эпидемию наиболее серьезной в истории страны.

Отмечается, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго уже стала третьей по смертности в истории Африки. Наиболее страшной считается вспышка 2013-2016 годов в Западной Африке, когда диагноз был подтвержден у более чем 28 тысяч человек. Второе место занимает вспышка в Уганде в 2000 году, когда было подтверждено 425 случаев.

21 августа сообщалось, что в Демократической республике Конго от вируса Эбола погибло 50 человек.

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Согласно информации ВОЗ, инкубационный период, то есть временной интервал от момента заражения вирусом до появления симптомов, составляет от 2 до 21 дня. Люди не заразны до появления симптомов. Первыми симптомами являются внезапное появление лихорадки, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени и, в некоторых случаях, внутренние и внешние кровотечения (например, выделение крови из десен, кровь в кале).