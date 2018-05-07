Всплески лавы выше деревьев: очевидцы о разрушительном извержении на Гавайях

Более 30 домов были разрушены и как минимум 1,7 тыс. человек эвакуированы из-за нового извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайского архипелага в США.

Вулкан активизировался 4 мая, в эпицентре извержения оказался поселок Леилани-Эстейтс, насчитывающий около 800 домов, и прилегающие к нему районы.

Причиной извержения стало недавнее землетрясение на Гавайях – самое мощное за почти полвека. Оно спровоцировало появление оползней и трещин на стенках кратера.

По состоянию на 7 мая высота выбросов раскаленной лавы из жерла вулкана достигает 61 метра. Кроме того, через отверстия в земле, образованные в результате извержения вулкана, вырывается токсичный газ.

На всем острове перекрыты множество дорог, закрыты учебные заведения. Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе.

Как заявил вулканолог американской геологической службы Венди Стовалл, пока не наблюдается признаков того, что поток лавы может остановиться.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире. Его высота составляет 1247 метров, но основа уходит еще на несколько километров вглубь Тихого океана. Его нынешняя активность, периодически затухая, продолжается с 1983 года.

НВ собрало свидетельства обнародованные в СМИ свидетельства очевидцев - жителей Большого острова - о разрушительном природном явлении.

Амбер Макуакане: Дети спрашивают, когда мы вернемся домой

37-летняя Амбер Макуакане - учитель и мама двоих детей. Ее дом на три спальни в Леилани-Эстейтс разрушила вулканическая лава, пишет агентство AP. Жилье находилось прямо напротив трещины, открывшейся в пятницу, 4 мая, "когда испарения стали подниматься со всех сторон двора, но все выглядело сносно", рассказывает Макуакане.

В субботу, 5 мая, она зафиксировала сигнал тревоги от установленных в доме датчиков движения, а позже лава поглотила ее собственность.

"Они все еще не понимают, - говорит Макуакане о своих детях. – Мой сын все время спрашивает: "Мама, когда мы вернемся домой?"

Женщина выросла в этом регионе и прожила в своем доме девять лет.

"Вулкан и лава всегда были частью моей жизни. Они разрушительны, но придется смирится с этим", - отмечает Макуакане.

Теша Монтоя: Землетрясение заставило нас забегать

Угроза токсичных паров, о которой предупреждали власти острова, не сподвигла ее семью эвакуироваться, в отличие от мощных подземных толчков, пишет The Guardian.

"Мне казалось, что вся наша сторона склона сейчас взорвется, - рассказывает 45-летняя Теша Монтоя. – Именно землетрясение заставило нас забегать, бросая морских свинок и кроликов в машину".

Джордан Соннер: Это был момент паники

Соннер купила дом на гавайском Большом острове в 2016 году, зная, что он находится по соседству с Восточной рифтовой зоной и вулканом Килауэ, рассказывает CNN. Она также знала, что однажды вулкан может проснуться и лава обрушится на этот район. Однако в тот момент ее больше волновал новый дом, находившийся прямо на окраине Леилани-Эстейтс, и переполняло воодушевление домовладельца-дебютанта.

"В то время для меня это [риск извержения] было лишь вероятностью", - говорит Соннер, не подозревавшая, что вероятность может стать реальностью. Теперь ее жилье оказалось в центре чрезвычайной ситуации из-за извержения Килауэ.

Новость застала ее на работе. "Это был момент паники, - вспоминает женщина, - потому что единственное, что я знала - лава достигла Леилани".

После ложной ракетной тревоги на Гавайях в январе Соннер осознала, что у нее нет плана на случай экстренной ситуации. "Я приняла тот эпизод близко к сердцу и подготовила себя и своих собак на случай, если что-то произойдет", - говорит женщина.

На этот раз она была готова. У нее были упакованные сумки с одеждой, важными документами и всем необходимым для собак. Единственное, что она взяла - кулон, принадлежавший ее покойному отцу.

"Я всегда говорила, что это единственное, за чем я вернусь в горящее здание, не считая людей и животных, - говорит она. – Ничего более важного там не было".

Соннер живет у друзей с тех пор, как бежала домой. И хотя ее дом, вероятно, уцелел, она не знает, когда вернется. "Это сложно, поскольку все очень неопределенно", - говорит женщина.

Нил Валентайн: Мое сердце разбито

Как и многие другие, Нил Валентайн и его семья были вынуждены покинуть свой дом Леилани-Эстейтс ночью 4 мая. Позже в социальных сетях он нашел видео, на котором видны всплески лавы в нескольких метров от его дома, рассказал Валентайн телеканалу KITV.

"Мое сердце попросту разбито. Наш брак с женой длится 26 лет, и это был дом нашей мечты, который мы искали все это время. Осознание того, что дома у нас, похоже, больше нет, повергает мою жену в слезы", - рассказал Валентайн.

Стив Гэбби: Лава – это риск, который все принимают. Я проиграл

56-летний плотник Стив Гэбби, проживший 12 лет в Леилани-Эстейтс, поначалу проигнорировал сообщение об эвакуации жителей. Однако и ему пришлось уехать, когда всплески лавы из разверзшихся трещин достигли его дома, рассказывает CNN.

Максимальный всплеск, который я лично видел, был около 60 футов [18 метров] – такой же высоты, как деревья

"Она была бионическая, ярко-оранжевая, разбрызгивающаяся повсюду, - рассказывает Гэбби. – Брызги становились все выше и выше. Максимальный всплеск, который я лично видел, был около 60 футов [18 метров] – такой же высоты, как деревья".

Прежде чем эвакуироваться к друзьям, мужчина совершил последнюю прогулку вокруг дома, который он строил последние три года.

"Мой прекрасный дом – великолепный, обжитый… Я прогулялся вокруг, снял его на видео и, в целом, попрощался с ним", - не скрывает слез Гэбби.

"Я обыкновенный "синий воротничок", я работал на свой дом – а теперь его, вероятно, нет", - говорит он.

Гэбби также рассказала, что имущество большинства местных жителей не было застраховано от извержения вулкана – к пожарам этот случай не относится.

"Людям на Гавайях – на Большом острове – приходится [самим] иметь дело с лавой. Вы знаете это когда приезжаете сюда. Я знал, когда переезжал. Это риск, который все принимают. Возможно, я проиграл".

Хит Далтон: Я увидел, как горит мой дом

Житель Леилани-Эстейтс Хит Далтон был эвакуирован в пятницу, 4 мая, однако попытался вернуться в свой дом утром в воскресенье, 6 мая, приводит историю очевидца The New York Times. Он приехал на грузовике с трейлером, планируя забрать ящики с вещами своей семьи, которые они успели упаковать, но увидел свой дом, охваченный пламенем.

"Я не мог подняться по дороге, - рассказывает Далтон. – На ней был огромный, огромный слой лавы, вероятно около 10 футов [3 метра] высотой".

Он свернул на другую улицу, где дорогу разделила трещина шириной в дюйм, извергавшая пар и растущая в размерах. Вскоре он понял, что его поездка напрасна.

Он позвонил двум соседям, чтобы сказать, что их дома разрушены. "Я посмотрел на свой и увидел, как мой дом горит. Тогда я позвонил жене и сказал, что ей нет нужды приезжать – тут уже нечего делать".

"Мебель, одежда, - все что у нас было, исчезло. Но у нас есть два авто, у меня есть семья, здоровье тоже при мне. Могло быть и хуже", - говорит Далтон.