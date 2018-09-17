Вселенский патриархат подвергается массированным кибератакам - Климкин

На фоне предоставлении Украинской церкви автокефалии на Вселенский патриархат начали осуществляться массированные хакерские атаки, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!" - сообщил он после встречи с экзархами Вселенского патриарха.
Экзархи Вселенского патриарха Варфоломея архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский приехали в Киев в рамках процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.
РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию". РПЦ прекратила участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата, а также вспоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.
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Ранее агентство AP сообщило, что хакеры из группировки Fancy Bear, которую связывают с российским правительством, годами пытались получить доступ к переписке священников, приближенных к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Журналисты связывают эти кибератаки в том числе с дискуссией о возможном предоставлении томоса об автокефалии для Украинской православной церкви.
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