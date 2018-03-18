Все твои дела отвратительны и лицемерны. Навальный раскритиковал Собчак, назвав ее "частью махинации" Кремля

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отказался от сотрудничества с Ксенией Собчак, назвав ее президентскую кампанию "частью махинации" российских властей.

В частности, в эфире канала Навальный. Live Собчак предложила оппозиционеру начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с бывшим депутатом Государственной думы РФ Дмитрием Гудковым.

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - цитирует Навального Медуза.

Российская журналистка Собчак баллотируется на пост президента России от партии бывшего министра экономики России Андрея Нечаева и позиционирует себя как критика политики Владимира Путина. Навальному же ЦИК РФ отказала в регистрации как кандидату в президенты.

15 марта Собчак и Гудков объявили о создании новой политической партии на базе Гражданской инициативы Андрея Нечаева. По словам Гудкова, они решили использовать уже зарегистрированную партию, так как "новой оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально".

Политсила носит временное название Партия перемен (к лучшему).

"Мы – антипутинская партия. И вы знаете, что эта партия никуда не пропадет, как это случилось с проектами Михаила Прохорова", - добавил Гудков.

18 марта в России проходят выборы президента. Голосование проводят также на территории оккупированного Крыма.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ. Таким образом, россияне не смогут проголосовать на территории Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

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