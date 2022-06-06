В Латвии запретили вещание всех российских телеканалов

6 июня, 14:00
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В Латвии запретили транслировать все российские телеканалы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Латвии запретили транслировать все российские телеканалы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Латвии с 9 июня будет запрещено вещание последних 80 российских ТВ-каналов, которые пока еще доступны местным зрителям.

Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ, сообщает Delfi.

Как объяснил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

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Решение будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не уйдет из оккупированного Крыма.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, Кино24, Мир ТВ, Охота и рыбалка, Перец, Русский Иллюзион и другие.

Решение о блокировке российских каналов — в том числе развлекательных — NEPLP принял в начале марта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские телеканалы Латвия Российская пропаганда Война России против Украины

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