Все равны. В Евросоюзе признали однополые браки как повод для получения вида на жительство

Европейский суд постановил признавать всеми странами Евросоюза однополые браки как повод для получения вида на жительство одним из супругов, не являющимся гражданином ЕС.

Поводом для вынесения соответствующего постановления стал отказ властей Румынии в 2012 году в предоставлении вида на жительства одному из супругов с американским гражданством в однополой паре, сообщает BBC.

Так, гражданин Румынии Адриан Коман и его американский партнер Клэй Гамильтон были вынуждены жениться в Бельгии, поскольку законодательство Румынии запрещает однополые браки.

Согласно новому постановлению Европейского суда, термин "супруг" является гендерно-нейтральным. Оно является обязательным для всех стран Европейского Союза, даже тех, где законодательно запрещены однополые браки.

"Несмотря на то, что государства-члены [Европейского Союза, - Ред.] имеют свободу разрешать или не разрешать брак между лицами одного пола, они не могут препятствовать свободе проживания гражданина ЕС, отказывая предоставлять его однополому супругу, который не является гражданином страны Европейского Союза, сопутствующее право проживать на их территории", — отметил Суд Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что граждане России Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули родину из-за угроз и давления со стороны полицейских после того, как паре впервые в стране удалось зарегистрировать однополый брак.