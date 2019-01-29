ВС РФ взяли на вооружение беспилотный танк Уран-9, полностью проваливший испытания - Defense Blog Сегодня, 16:14 1032 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Минобороны РФ Во время испытаний Уран-9 все время выходил из строя Скриншот с видео Минобороны РФ

Вооруженные силы России взяли на вооружение беспилотную боевую машину Уран-9, которая полностью провалила боевые испытания, передает Defense Blog со ссылкой на отчет специалиста Минобороны РФ.

Как сообщается, служебный документ старшего научного сотрудника 3-го Центрального научно-исследовательского института российского оборонного ведомства Андрея Анисимова попал в Сеть в июне 2018 года.

Согласно нему, во время боевых испытаний в Сирии беспилотник показал очень плохие результаты.

В частности, фактическая дальность действия Уран-9 оказалась всего 300-500 метров вместо заявленных более трех километров.

Однако, даже с такого расстояния управлять боевой машиной оказалось чрезвычайно сложно, так как операторы 19 раз теряли с ней связь, причем 17 раз в течение одной минуты.

При этом изначально она разработана для ведения боевых действий в городских условиях, где здания могут еще сильнее мешать сигналу.

Кроме того, основная пушка стреляла с задержкой или вообще игнорировала запросы станции управления, внутренняя система наведения работала нестабильно, а компоненты постоянно ломались.

Также отмечается, что оптика и датчики Уран-9 не стабилизируются при стрельбе на ходу, и машине нужно для этого останавливаться.

Фото: Defense Blog

Несмотря на все это, глава концерна Калашников Владимир Дмитриев заявил, что на данное время заканчивается производство первой серии данного беспилотника.