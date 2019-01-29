ВС РФ взяли на вооружение беспилотный танк Уран-9, полностью проваливший испытания - Defense Blog
Вооруженные силы
России взяли на вооружение беспилотную боевую машину Уран-9, которая полностью
провалила боевые испытания, передает Defense Blog со ссылкой на отчет специалиста
Минобороны РФ.
Как сообщается,
служебный документ старшего научного сотрудника 3-го Центрального
научно-исследовательского института российского оборонного ведомства Андрея
Анисимова попал в Сеть в июне 2018 года.
Согласно нему, во
время боевых испытаний в Сирии беспилотник показал очень плохие результаты.
В частности, фактическая
дальность действия Уран-9 оказалась всего 300-500 метров вместо заявленных
более трех километров.
Однако, даже с
такого расстояния управлять боевой машиной оказалось чрезвычайно сложно, так
как операторы 19 раз теряли с ней связь, причем 17 раз в
течение одной минуты.
При этом изначально
она разработана для ведения боевых действий в городских условиях, где здания могут
еще сильнее мешать сигналу.
Кроме того, основная
пушка стреляла с задержкой или вообще игнорировала запросы станции управления, внутренняя
система наведения работала нестабильно, а компоненты постоянно ломались.
Также отмечается,
что оптика и датчики Уран-9 не стабилизируются при стрельбе на ходу, и машине
нужно для этого останавливаться.
Несмотря на все
это, глава концерна Калашников Владимир Дмитриев заявил, что на данное время
заканчивается производство первой серии данного беспилотника.