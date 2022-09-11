В Париже планируют сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса

11 сентября, 06:27
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В настоящее время 336 золотых прожекторов башни угасают в 01:00 (Фото:pexels-2286921/pixabay)

В настоящее время 336 золотых прожекторов башни угасают в 01:00 (Фото:pexels-2286921/pixabay)

Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни. Это связано с энергетическим кризисом и чрезвычайной климатической ситуацией.

Об этом сообщает Le Journal du dimanche.

Сейчас 336 золотых прожекторов башни гаснут в 01:00, но предлагается, что теперь они будут гаснуть в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

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Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мерцание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов — это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мероприятие, о котором будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но «как самая посещаемая достопримечательность в мире мы должны показать пример».

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Газ Газпром Энергетика Франция Париж Климат Эйфелева башня Война в Украине Война России против Украины

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