В Париже планируют сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса 11 сентября, 06:27 В настоящее время 336 золотых прожекторов башни угасают в 01:00 (Фото:pexels-2286921/pixabay)

Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни. Это связано с энергетическим кризисом и чрезвычайной климатической ситуацией.

Об этом сообщает Le Journal du dimanche.



Сейчас 336 золотых прожекторов башни гаснут в 01:00, но предлагается, что теперь они будут гаснуть в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Видео дня

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мерцание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов — это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мероприятие, о котором будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но «как самая посещаемая достопримечательность в мире мы должны показать пример».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.