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Врачи сообщили о состоянии здоровья Трампа

Сегодня, 02:42
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ЕРА

Врачи назвали "очень хорошим" здоровье Трампа

Президент США Дональд Трамп прошел медобследование, по результатам которого врачи сообщили об "очень хорошем состоянии" главы Белого дома.

Обследование президента проводил его личный врач Шон Конли, передает CBS.

"Я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и в будущем", - заявил Конли. 

Он отметил, что Трамп остался доволен результатам и просил поблагодарить врачей и медсестер, которые помогали Конли при проведении медобследования.

Предыдущее медобследование Дональд Трамп прошел в январе 2018 года.

Тогда врачи также остались довольны состоянием здоровья президента.

Теги:   США Дональд Трамп

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