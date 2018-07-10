10 июля 2018, вторник

Врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры Таиланда детей

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Спасенные мальчики будут находится в больнице в течение недели

Спасенные мальчики будут находится в больнице в течение недели

В Таиланде врачи обнаружили признаки инфекции у всех детей, которые были спасены из пещеры Кхао Луанг.

Как заявил представитель Министерства здравоохранения страны, все дети будут находится под наблюдением врачей в течение недели, сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время все восемь детей чувствуют себя хорошо, ни у кого из них нет лихорадки.

Напомним, в первый день спасательной операции из затопленной пещеры вывели четырех мальчиков. На следующий день, 9 июля, были спасены еще четыре ребенка. Эвакуированных детей доставили в больницу для обследования. 

10 июля спасатели продолжили спасательную операцию в пещере Кхао Луанг. Здесь все еще находятся четверо детей и их тренер.

По словам главы спасательной миссии, все они будут выведены из пещеры в одно время.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

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