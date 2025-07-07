Заснул при кнопочной Nokia, а проснулся с iPad. История мужчины, который проснулся в будущем — BBC 7 июля, 18:26 Пьерданте Пиччони (Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images)

Врач Пьерданте Пиччони — случайный путешественник во времени. 12 лет его жизни стерлись из памяти после травмы головного мозга в автокатастрофе 2013 года, пишут Джо Фидген, Эдгар Мадикотт и Эндрю Уэбб для BBC World Service.

Він опритомнів у лікарні і подумав, що на дворі 2001 рік, — і не впізнав ні дружину, ні вже дорослих синів.

Чоловік опинився у новому світі, де близькі люди стали чужими.

Оговтавшись від шоку і більше не маючи можливості займатись медициною, П'єрданте (для близьких П'єр) спробував знайти себе знову.

Він перечитав тисячі робочих й особистих листів, і зрозумів, що мав темну сторону.

Його досвід був настільки винятковий, що надихнув на створення італійського серіалу про молодого лікаря, який після вогнепальної травми голови втрачає пам’ять.

Історія П'єра Піччіоні лягла в основу італійського серіалу "Док: все у твоїх руках" ("Doc - Nelle tue mani") з П'єрпаоло Споллоном у головній ролі / Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

Отже, 31 травня 2013 року П'єр Піччоні отямився у відділенні невідкладної допомоги, який очолював у лікарні італійського міста Лоді.

«Перше, що я побачив, було біле світло. Я був у комі [близько] шести годин, а коли прокинувся, побачив лише очі колег», — згадує чоловік.

«Коли вони запитали: «Яке сьогодні число?», я подумав [п'ять-шість секунд] і відповів: «25 жовтня 2001».

Потім П'єр побачив, як колега друкує на iPad. Цього пристрою у 2001 році не було. А кнопкові телефони могли лише дзвонити й надсилати текстові повідомлення.

П'єр пам'ятав лише старі кнопкові мобільні / Фото: Roman Mykhalchuk / Getty Images

Але найбільші одкровення були попереду.

«Я думав, мені 53 роки, а виявилося — 65», — згадує П'єр.

«Мене запитали: «Хочеш побачити дружину?»

«Звісно», — відповів я.

«У моїй свідомості вона була молодою. А увійшла жінка зі зморшками на обличчі, зовсім не схожа на мою дружину».

П'єру довелося змиритися з тим, що його діти виросли і стали дорослими.

«Я не вірив, що це мої сини. Я спитав їх, хто ви? Де мої діти?»

Далі - більше: дружина розповіла важку новину. Мама, яка в уяві чоловіка була абсолютно здорова, померла три роки тому.

«Все пішло шкереберть», — згадує П'єр.

«Темний принц»

Намагаючись відновити в пам’яті втрачені 12 років, П'єр відкрив для себе неприємні речі.

«Колеги розповіли, що я очолював відділення невідкладної допомоги, і мав близько 230 підлеглих».

За їхніми словами, він був надто суворим з іншими людьми.

«У лікарні мене називали Темним принцом».

Він каже, що не міг у це повірити, бо ніколи не вважав себе поганою людиною.

П'єр був відомим лікарем, але втрата пам'яті принесла йому ще більшу популярність / Фото: Ada Masella / Mondadori Portfolio via Getty Images

«Щоб по крихтах відновити „втрачене“ життя, я прочитав усе робоче листування — понад 76 000 електронних листів, — ділиться він. — Довелося визнати, що іноді я поводився неналежним чином, був поганим начальником і суворою людиною».

«Мені було дуже, дуже сумно».

Коли П'єру показали фотографію Барака Обами, він не повірив, що афроамериканець став президентом США у 2009 році / Фото: Getty Images

І П'єр вирішив змінитись.

«Я почав вести щоденник. Записував усе, що відчував, важливі і звичайні речі».

Але відновити своє місце у світі виявилося складно.

«Я почувався самотнім. Мама померла, діти виросли. Здавалося, мене ніхто не розуміє. Я навіть думав про самогубство».

Після коми П'єр так і не зміг згадати, як Італія перемогла Францію на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року / Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Зцілення коханням

Врятуватись від поганих думок допомогла любов.

До автокатастрофи П'єр працював по 15−16 годин, і, за словами дружини, майже не бував удома.

«Вона казала, що, можливо, я мав коханку і навіть не одну. І був абсолютний трудоголік».

Отямившись від коми, П'єр зрозумів, що почуття до дружини не згасли.

«Коли вона повернулася, щоб [вийти з палати], я подивився їй у спину і зрозумів, що закоханий. Це було дуже приємно».

За його словами, він пам’ятав її іншою, тому це було нове почуття.

«Я, мабуть, єдиний чоловік, який може сказати, що зрадив дружину зі своєю ж дружиною. Це була інша людина, і я знову закохався в неї».

П'єр знайшов нове життя після дорожньо-транспортної пригоди / Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

Сьогодні у П'єра все добре. Його нова реальність яскрава й сповнена надій.

«Я пишаюся не лише своїм досвідом, а й тим, що створюю нові, прекрасні враження, — каже він. — Це моя мантра».