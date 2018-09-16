16 сентября 2018, воскресенье

Впервые за 80 лет в штате Массачусетс акула напала на человека

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Последний случай смерти от акулы в штате Массачусетс зафиксирован в 1936 году

Последний случай смерти от акулы в штате Массачусетс зафиксирован в 1936 году

В США на пляже полуострова Кейп-Код в Массачусетс акула напала на 26-летнего мужчину. В этом штате это первый случай фатального нападения акулы на человека за последние 80 лет.

Об этом сообщает CNN.

Согласно данным полиции, двое мужчин занимались буги-серфингом в 27 метрах от берега. На одного из них напала акула. Мужчину вытащили из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу Кейп-Кода. Однако полученные раны оказались несовместимыми с жизнью.

Погибшим оказался Артур Медичи из города Ревер.

За последнее время количество случаев появления акул в районе полуострова значительно увеличилось в связи с ростом популяции серых тюленей.

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