Впервые за 80 лет в штате Массачусетс акула напала на человека

В США на пляже полуострова Кейп-Код в Массачусетс акула напала на 26-летнего мужчину. В этом штате это первый случай фатального нападения акулы на человека за последние 80 лет.
Об этом сообщает CNN.
Согласно данным полиции, двое мужчин занимались буги-серфингом в 27 метрах от берега. На одного из них напала акула. Мужчину вытащили из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу Кейп-Кода. Однако полученные раны оказались несовместимыми с жизнью.
Погибшим оказался Артур Медичи из города Ревер.
За последнее время количество случаев появления акул в районе полуострова значительно увеличилось в связи с ростом популяции серых тюленей.
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