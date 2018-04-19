Впервые за 40 лет жену лидера КНДР признали "уважаемой первой леди"

Официальные северокорейские СМИ впервые назвали супругу северокорейского лидера Ким Чен Ына Ли Соль Чжу "уважаемой первой леди" КНДР.
Наблюдатели отметили, что этот титул не использовался в этой стране уже более 40 лет, сообщает Интерфакс-Украина.
Западные эксперты полагают, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус первой леди, чтобы усилить ее позицию в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США.
Кроме того, по информации Центрального телевидения КНДР, на прошлых выходных Ли Соль Чжу совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга.
Она посетила выступление китайской балетной труппы, которая приехала в КНДР на гастроли.
При этом Ли Соль Чжу сопровождал ряд представителей правительства КНДР, а так же младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чен.
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