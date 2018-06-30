Впервые за 30 лет у Балеарских островов Испании увидели белую акулу

Белая акула может вырастать до шести метров и достигать скорости 64 км/ч

Группа защитников природы впервые за 30 лет смогла зафиксировать большую белую акулу у Балеарских островов Испании.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из испанской консервативной группы Alnitak заметили пятиметровую белую акулу вокруг архипелага Кабрера. Снимали на камеру более часа.

"Мы наблюдали за акулой примерно 70 минут на расстоянии трех метров от судна", - сказал испанец.

Белая акула может весить до двух тонн, вырастать до шести метров и достигать скорости 64 км/ч.

Последний раз белую акулу видел рыбак на Балеарских островах в 1976 году. Согласно документальным фильмом с 2007 года, рыбаки выловили 27 больших белых акул вокруг Балеарских островов в период с 1920 по 1976 годы.

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