Впервые в Британии: в Эдинбурге решили ввести туристический сбор Сегодня, 17:38 105 Цей матеріал також доступний українською Peggychoucair/pixabay.com Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона туристов Peggychoucair/pixabay.com

Эдинбург станет первым британским городом, в котором введут туристический налог.

Соответствующее решение принял горсовет, сообщает Reuters.

Горсовет установил налог в размере 2 фунта ($ 2,6) с номера в сутки и планирует использовать полученные средства "на улучшение туристической инфраструктуры и лучшее управление городом", как это сделали другие европейские города, такие как Барселона и Рим.

Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона иностранных посетителей, что делает его вторым самым посещаемым городом в Великобритании после Лондона.