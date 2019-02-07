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Впервые в Британии: в Эдинбурге решили ввести туристический сбор

Сегодня, 17:38
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Peggychoucair/pixabay.com

Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона туристов

Эдинбург станет первым британским городом, в котором введут туристический налог.

Соответствующее решение принял горсовет, сообщает Reuters.

Горсовет установил налог в размере 2 фунта ($ 2,6) с номера в сутки и планирует использовать полученные средства "на улучшение туристической инфраструктуры и лучшее управление городом", как это сделали другие европейские города, такие как Барселона и Рим.

Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона иностранных посетителей, что делает его вторым самым посещаемым городом в Великобритании после Лондона.

Теги:   Турист Налоги Великобритания

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