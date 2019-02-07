Впервые в Британии: в Эдинбурге решили ввести туристический сбор
Эдинбург станет первым британским городом, в котором введут туристический налог.
Соответствующее решение принял горсовет, сообщает Reuters.
Горсовет установил налог в размере 2 фунта ($ 2,6) с номера в сутки и планирует использовать полученные средства "на улучшение туристической инфраструктуры и лучшее управление городом", как это сделали другие европейские города, такие как Барселона и Рим.
Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона иностранных посетителей, что делает его вторым самым посещаемым городом в Великобритании после Лондона.