17 сентября 2018, понедельник

Возросло количество жертв урагана Флоренс

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Спасатели борются с последствиями урагана

Спасатели борются с последствиями урагана

Жертвами тропического шторма Флоренс, который обрушился 14 сентября на восточное побережье США, стали не менее 24 человек.

Большинство погибших были жителями штата Северная Каролина, передает CBS News.

Также более 500 тысяч домов в штатах Северная Каролина и Южная Каролина до сих пор остаются без электроэнергии.

По данным журналистов, среди погибших двое младенцев. В частности, одного ребенка смыло после ДТП потоками воды.

Напомним, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. 

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