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Возросло количество погибших во время протестов в Венесуэле

Вчера, 06:49
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EPA

Местное издание La Prensa de Lar сообщает, что количество погибших во время протестов в Венесуэле возросло до 16 человек.

Организация Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) сообщила, что было идентифицировано 13 человек.

Протесты в стране начались после того, как 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Теги:   Венесуэла

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