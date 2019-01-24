Возросло количество погибших во время протестов в Венесуэле
Местное издание La Prensa de Lar сообщает, что количество погибших во время протестов в Венесуэле возросло до 16 человек.
Организация Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) сообщила, что было идентифицировано 13 человек.
Протесты в стране начались после того, как 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.
23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".