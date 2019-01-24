Возросло количество погибших во время протестов в Венесуэле Вчера, 06:49 589 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Местное издание La Prensa de Lar сообщает, что количество погибших во время протестов в Венесуэле возросло до 16 человек.

Организация Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) сообщила, что было идентифицировано 13 человек.

#23Ene Hasta las 7.40 pm se confirman 13 personas asesinadas en protestas. Este balance solo incluye a víctimas con identificación confirmada.



1- Amazonas: 2

2- Barinas: 3

3- Bolívar: 2

4- Distrito Capital: 3

5- Portuguesa: 1

6- Táchira: 2#OVCS pic.twitter.com/jvAabncr89 23 января 2019 г.

Протесты в стране начались после того, как 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".