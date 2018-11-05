Возросло число погибших от наводнения в Италии

Количество погибших в результате наводнения в Италии выросло до 30 человек.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Прокурор Сицилии Амброгио Картосио охарактеризовал ситуацию как "полнейшую катастрофу", а глава МВД Маттео Сальвини заявил, что для устранения последствий наводнения потребуется 40 миллиардов евро.
Напомним, что на островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.
В Венеции из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.
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