Возросло число погибших от наводнения в Италии

Количество погибших в результате наводнения в Италии выросло до 30 человек.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Прокурор Сицилии Амброгио Картосио охарактеризовал ситуацию как "полнейшую катастрофу", а глава МВД Маттео Сальвини заявил, что для устранения последствий наводнения потребуется 40 миллиардов евро.

Напомним, что на островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

В Венеции из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.