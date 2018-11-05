05 ноября 2018, понедельник

Возросло число погибших от наводнения в Италии

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Наводнение в Италии

Наводнение в Италии

Количество погибших в результате наводнения в Италии выросло до 30 человек.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Прокурор Сицилии Амброгио Картосио охарактеризовал ситуацию как "полнейшую катастрофу", а глава МВД Маттео Сальвини заявил, что для устранения последствий наводнения потребуется 40 миллиардов евро.

Напомним, что на островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

В Венеции из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.

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