Возросло число погибших от наводнения в Иордании

В результате наводнения в Иордании, которое вызвали сильные ливни, погибли 12 человек, сообщает DW.
По данным спасателей, в субботу, 10 ноября, из-за непогоды было эвакуировано около четырех тысяч туристов из исторического города Петра. Как сообщало государственное телевидение Иордании, в некоторых районах Петры уровень воды достигал четырех метров.
Также продолжаются поиски девушки, которая считается пропавшей без вести в городе Мадаба после наводнения.
Отмечается, что армия Иордании задействовала вертолеты и вездеходы для поиска вероятных пострадавших.
Как передает Reuters, в связи с непрекращающимися ливнями власти запретили все туристические поездки и объявили чрезвычайное положение в портовом городе Красного моря Акаба.
Также были эвакуированы сотни семей, живущих во временных палатках в отдаленных сельских и пустынных районах и разбросанных поселениях в деревнях на юге страны, которые пострадали сильнее всего. Как отмечается, в числе эвакуированных были семьи сирийских беженцев, которые работают пастухами и фермерами.
Ранее сообщалось, что в Иордании произошла очередная волна сильных дождей и наводнений, которая убила по меньше мере 8 человек.
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