Возросло число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле Сегодня, 00:04 79 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Спасатели продолжают разбирать завалы дома ЕРА

Местное издание Daily Sabah сообщает, что количество погибших в результате обвала многоэтажного жилого дома возросло до 11 человек.

Также губернатор Стамбула Али Йерликая отметил, что 13 человек получили ранения.

Он отметил, что в данный момент продолжается идентификация погибших.

Спасатели попросили жителей соседних домов не шуметь, чтобы можно было слышать звуки живых людей под завалами дома.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.

