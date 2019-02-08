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Возросло число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле

Сегодня, 00:04
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ЕРА

Спасатели продолжают разбирать завалы дома

Местное издание Daily Sabah сообщает, что количество погибших в результате обвала многоэтажного жилого дома возросло до 11 человек.

Также губернатор Стамбула Али Йерликая отметил, что 13 человек получили ранения.

Он отметил, что в данный момент продолжается идентификация погибших.

Спасатели попросили жителей соседних домов не шуметь, чтобы можно было слышать звуки живых людей под завалами дома.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.

Теги:   Стамбул Турция

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