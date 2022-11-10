Возможный вывод российских войск из Херсона не станет концом войны — Белый дом

10 ноября, 22:00
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Возможный отвод российских войск на левый берег Днепра не завершит войну, но станет очередной победой для украинцев.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Это значительная военная веха для украинцев, если на самом деле произойдет так, что Россия отведет войска на дальний берег Днепра… Если это произойдет, это будет означать, что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны», – отметил Салливан.

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По его словам, россияне продолжают оккупировать часть территорий Украины, но США и дальше будут поддерживать ВСУ в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.

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Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Белый дом Херсон Херсонская область Джейк Салливан Война России против Украины

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