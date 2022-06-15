«Киндер-сюрприз без собственных взглядов». Российский оппозиционер дал оценку Сергею Кириенко — возможному преемнику Путина 15 июня, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко (на фото, по словам Ильи Пономарева, не имеет собственных взглядов, не хочет уничтожать систему, к которой принадлежит, и лоялен к Путину (Фото:kremlin.ru)

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Радио НВ дал оценку возможному преемнику российского диктатора Владимиру Путину Сергею Кириенко.

«Это очень интересный человек. Его второе имя — Киндер-сюрприз. Это человек, который в 1998 году внезапно стал на короткий срок премьер-министром РФ и был ответственен за дефолт того года», — рассказал Пономарев.

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По его словам, Сергей Кириенко из Нижнего Новгорода и смог сделать политическую карьеру благодаря российскому оппозиционному политику Борису Немцову, убитому 27 февраля 2015 года.

«Он был заместителем Немцова в то время, когда он был губернатором Нижегородской области. А потом Немцов его назначил к себе заместителем министра энергетики, а затем министром, а потом премьер-министром», — отметил Пономарев.

Также он рассказал, что при Путине Кириенко руководил Росатомом — структурой, традиционно связанной со спецслужбами со времен Берии.

По словам Пономарева, Кириенко считается человеком из ближнего окружения одного из самых влиятельных друзей Путина — Юрия Ковальчука, в которое также входят министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, член Совбеза и директор ФСБ Александр Бортников.

«Считается, что принцип Кириенко — быть технократом, что он не имеет никакого отношения к политике. Был определенный период, когда он руководил СПС (Союзом правых сил), то есть главной либеральной партией РФ, к которому принадлежал и Немцов, и Чубайс, и Хакамада, и Гайдар и многие другие. Но у Кириенко никогда не было каких-то собственных взглядов. Он принадлежит к такой группировке внутри российского общества, называемой методологами. Ее создал еще во время Советского Союза Георгий Щедровицкий», — рассказал российский оппозиционер.

Он объяснил, что эта группировка сравнивала себя с прогрессорами из книг Стругацких — они ставили своей целью работать во враждебном окружении над тем, чтобы улучшать систему, не уничтожая ее, как в известной книге Стругацких Трудно быть богом.

«Кириенко — настоящий адепт этой секты», — подчеркнул Пономарев, отметив в то же время, что у него все же есть политические амбиции и после отставки с поста премьер-министра Кириенко мечтал вернуться в политику.

Также, по словам российского оппозиционера, Кириенко не хочет уничтожать систему и, безусловно, лоялен Путину.

Пономарев считает, что в российской власти «стопроцентно» есть группа людей, которые видят в Кириенко преемника Путина.

«Он принадлежит к этому окружению Ковальчука, не чужд либералам, может быть „мостиком“ между современной российской элитой и Западом, если скажет, что прекратит войну. То есть, он может быть тем человеком, который примирит одних с другими, и потому его активно пиарят», — пояснил он, отметив, что есть и сопротивление тому, чтобы Кириенко возглавил РФ после Путина.

Проявлением такового сопротивления он назвал появление в Известиях провокационной статьи с подписью Кириенко.

«Она была подписана Кириенко, а затем исчезла. Это была полностью очевидная атака, то есть это не статья от Кириенко. Но она так была написана, что он уже президент РФ. Я считаю, что это провокация со стороны других кругов окружения Путина, которые пытались скомпрометировать Кириенко. Потому что для Путина невозможно такое публичное демонстрирование [власти]…», — объяснил российский оппозиционер свое мнение.

Пономарев убежден, что статью не мог написать Кириенко, поскольку он очень опытный человек с точки зрения политических процессов.

По его мнению, провокация была успешной, потому что Путин тоже видел эту статью.

«Там сейчас конкуренция между Кириенко и Медведевым. И больше я не вижу там очевидных претендентов на трон», — добавил российский оппозиционер.

В понедельник, 13 июня, Известия пожаловались на «хакерскую атаку» и заявили, что «группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения». Кремлевские пропагандисты утверждают, что обращения от имени Кириенко не было, а редакция не публиковала эту статью.

Кириенко посетил Мариуполь, частично захваченный оккупантами, еще 5 мая. По словам журналиста Виталия Портникова, эта поездка демонстрировала, что он стал кремлевским куратором оккупированных территорий вместо Дмитрия Козака.



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