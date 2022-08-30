Возможности Бундесвера для поставок оружия Украине почти исчерпаны — Минобороны Германии

30 августа, 19:54
Поделиться:
Зенитная самоходная установка Gepard (Гепард) (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Зенитная самоходная установка Gepard (Гепард) (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину из составов Бундесвера иссякнут.

Об этом сообщает Welt.

Она подчеркнула, что в этом вопросе Германия почти достигла предела.

Читайте также:
Тремя Гепардами Путина не победить. Германия признала газовый шантаж РФ и винит Москву в «вероломной игре» — обзор немецких СМИ

«Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера», — сказала Ламбрехт и добавила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО, и как министр обороны она обеспечит, чтобы так было и дальше.

Видео дня

Также министр выразила оптимистические надежды на планы обменять технику с Грецией в поддержку Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=1rO_EFscoqQ

22 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Украина-Германия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X