Возможности Бундесвера для поставок оружия Украине почти исчерпаны — Минобороны Германии 30 августа, 19:54 Зенитная самоходная установка Gepard (Гепард) (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину из составов Бундесвера иссякнут.

Об этом сообщает Welt.

Она подчеркнула, что в этом вопросе Германия почти достигла предела.

«Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера», — сказала Ламбрехт и добавила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО, и как министр обороны она обеспечит, чтобы так было и дальше.

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Также министр выразила оптимистические надежды на планы обменять технику с Грецией в поддержку Украины.

22 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

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