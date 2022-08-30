Возможности Бундесвера для поставок оружия Украине почти исчерпаны — Минобороны Германии
Зенитная самоходная установка Gepard (Гепард) (Фото:REUTERS/Christian Charisius)
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину из составов Бундесвера иссякнут.
Об этом сообщает Welt.
Она подчеркнула, что в этом вопросе Германия почти достигла предела.
«Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера», — сказала Ламбрехт и добавила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО, и как министр обороны она обеспечит, чтобы так было и дальше.
Также министр выразила оптимистические надежды на планы обменять технику с Грецией в поддержку Украины.
22 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
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