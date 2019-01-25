Возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее "российском" происхождении
Власти Стамбула по просьбе украинских дипломатов изменили текст информационной справки возле усыпальницы Роксоланы, где было написано о ее "российском" происхождении.
"Постепенно восстанавливаем историческую правду: турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - заявили в посольстве Украины в Турции
Роксолана (Анастасия Лисовская) - жена султана Сулеймана I. Будучи первой леди Османской империи, влияла на внешнюю политику самого мощного в то время азиатско-европейского государства.
Роксолана была дочерью православного священника из Рогатина (Ивано-Франковская область).