Возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее "российском" происхождении Вчера, 17:59 3258 Цей матеріал також доступний українською @UKRinTR / Twitter Роксолану назвали россиянкой @UKRinTR / Twitter

Власти Стамбула по просьбе украинских дипломатов изменили текст информационной справки возле усыпальницы Роксоланы, где было написано о ее "российском" происхождении.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - заявили в посольстве Украины в Турции

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 25 січня 2019 р.

Роксолана (Анастасия Лисовская) - жена султана Сулеймана I. Будучи первой леди Османской империи, влияла на внешнюю политику самого мощного в то время азиатско-европейского государства.

Роксолана была дочерью православного священника из Рогатина (Ивано-Франковская область).