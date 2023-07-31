Под Таганрогом упал ударный беспилотник Иноходец-РУ, принадлежащий минобороны РФ — СМИ 31 июля, 14:43 Российский беспилотник Иноходец-РУ/Сириус (Фото:Wikipedia)

Беспилотник, который упал на хуторе под Таганрогом Ростовской области вечером 30 июля, принадлежит министерству обороны России.

Об этом сообщает российский ресурс ASTRA, ссылаясь на экстренные службы региона.

По данным издания, упал многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса Иноходец-РУ. Местные власти и ведомство не делали официальных заявлений о принадлежности беспилотника.

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Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Оккупанты утверждают, что боевой радиус такого дрона — 250 километров, а высота — 7500 метров. По их словам, аппарат может развивать скорость до 200 км/ч, сутки быть в воздухе и нести, в частности, авиабомбы КАБ-100 и фугасные авиабомбы ФАБ-100.

Иноходец-РУ — усовершенствованная версия беспилотника россиян Орион, который они «тестировали» в Сирии. Роспропаганда писала, что он должен был поступить на вооружение армии РФ в 2023 году и его уже применяли во время полномасштабной войны против Украины.



30 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что в результате падения дрона на хуторе Дарагановка повреждена кровля частного дома и автомобиль. Российские Telegram-каналы писали, что этот населенный пункт находится близко к авиабазе.