В Москве недалеко от резиденции диктатора Путина заметили комплекс ПВО
Комплекс ПВО недалеко от резиденции диктатора Путина (Фото:t.me/news_sirena)
В Москве недалеко от резиденции диктатора Владимира Путина заметили комплекс ПВО.
Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Сирена в Telegram.
До резиденции Путина в Ново-Огарево от расположения комплекса всего десять километров.
Канал пишет, что один из читателей обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это Панцирь С1.
Вечером в четверг, 19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.