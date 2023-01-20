В Москве недалеко от резиденции диктатора Путина заметили комплекс ПВО 20 января, 11:20 Комплекс ПВО недалеко от резиденции диктатора Путина (Фото:t.me/news_sirena)

В Москве недалеко от резиденции диктатора Владимира Путина заметили комплекс ПВО.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Сирена в Telegram.

До резиденции Путина в Ново-Огарево от расположения комплекса всего десять километров.

Канал пишет, что один из читателей обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это Панцирь С1.

Видео дня

Вечером в четверг, 19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.