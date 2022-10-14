Возле посольства РФ в Варшаве появится Аллея жертв российской агрессии 14 октября, 22:28 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Варшавский городской совет в четверг принял решение переименовать пешеходно-велосипедный маршрут, расположенный вдоль улицы Бельведерской возле посольства России, на Аллею жертв российской агрессии.

Об этом сообщает TVN24.

За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, против высказались двое.

«Название соответствует предложенному местоположению, учитывая продолжающуюся… российскую агрессию против Украины. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российское государство», — говорится в обосновании постановления.

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Документ вступит в силу через 14 дней после его опубликования в официальном вестнике.

В то же время, как пишет Gazeta Wyborcza, не все разделяют решение о переименовании. Так, юридическая служба Варшавского горсовета считает название слишком длинным, а выбранный для него отрезок улицы — недостойным жертв жестокой войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в европейских городах начали массово переименовывать улицы, на которых расположены российские посольства.