Видно за несколько километров. В Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, пожар еще тушат — видео

19 ноября, 15:29
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Кадры видео пожара на газопроводе в Ленинградской области, 19 ноября (Фото:Baza via Telegram)

Кадры видео пожара на газопроводе в Ленинградской области, 19 ноября (Фото:Baza via Telegram)

19 ноября в Ленинградской области РФ произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе.

Фонтанка опубликовала видео пожара, который виден из Санкт-Петербурга.

Еще несколько видео пожара опубликовал российский Telegram-канал Baza.

Пропагандистское агентство РИА Новости пишет, что власти Ленобласти сообщили, что взрыв произошел на газозаправочной станции во Всеволожском районе неподалеку от поселка Бергардовка.

Видео дня

Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

По его словам, пожар еще тушат.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Газопровод Пожар

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