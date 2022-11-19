Видно за несколько километров. В Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе, пожар еще тушат — видео 19 ноября, 15:29 Кадры видео пожара на газопроводе в Ленинградской области, 19 ноября (Фото:Baza via Telegram)

19 ноября в Ленинградской области РФ произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе.

Фонтанка опубликовала видео пожара, который виден из Санкт-Петербурга.

Еще несколько видео пожара опубликовал российский Telegram-канал Baza.

Пропагандистское агентство РИА Новости пишет, что власти Ленобласти сообщили, что взрыв произошел на газозаправочной станции во Всеволожском районе неподалеку от поселка Бергардовка.

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Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

По его словам, пожар еще тушат.