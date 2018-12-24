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Возле одного из министерств Афганистана террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой, есть раненые

Сегодня, 17:33
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Афганский террорист устроил взрыв у правительственного здания

В понедельник, 24 декабря, возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, передает Reuters со ссылкой на сообщение представителя Министерства внутренних дел Насрата Рахими.

Рахими заявил, что после взрыва несколько боевиков заняли позиции возле правительственного здания и вели перестрелку с силами безопасности. По меньшей мере два человека были ранены в столкновениях.

Чиновник, работающий в другом правительственном здании, рассказал агентству Reuters, что сотрудники после того, как услышали взрывы и выстрелы, заперлись в своих кабинетах.

Теги:   Терроризм Афганистан

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