Возле одного из министерств Афганистана террорист-смертник подорвал машину со взрывчаткой, есть раненые Сегодня, 17:33 17 Цей матеріал також доступний українською Афганский террорист устроил взрыв у правительственного здания

В понедельник, 24 декабря, возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой, передает Reuters со ссылкой на сообщение представителя Министерства внутренних дел Насрата Рахими.

Рахими заявил, что после взрыва несколько боевиков заняли позиции возле правительственного здания и вели перестрелку с силами безопасности. По меньшей мере два человека были ранены в столкновениях.

Чиновник, работающий в другом правительственном здании, рассказал агентству Reuters, что сотрудники после того, как услышали взрывы и выстрелы, заперлись в своих кабинетах.