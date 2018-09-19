Возле мусульманского центра в Лондоне автомобиль въехал в группу людей, трое пострадавших

Полиция не рассматривает происшествие как теракт

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей, находившихся возле мусульманского центра Аль-Хусейни, в результате чего пострадали три человека.

По данным The Sun, в машине на момент ДТП находились трое мужчин и женщина в возрасте около 20 лет.

По словам очевидцев, они также выкрикивали "антиисламские оскорбления".

Согласно имеющимся данным, перед тем, как автомобиль совершил наезд, у находившихся в нем людей завязался конфликт с посетителями исламского центра, во время которого несколько человек повредили машину.

В полиции сообщили, что инцидент рассматривается как "преступление на почве ненависти", а не как террористическая атака.