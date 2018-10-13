13 октября 2018, суббота

Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Курильские острова
Фото: Максим Балаховский

Курильские острова

В Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области РФ произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение зарегистрировано в субботу, 13 октября, в 22:10 по сахалинскому времени.

Эпицентр возник в 269 км северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 509 км.

По информации издания, в населенных пунктах региона землетрясение не ощутили.

Также тревога цунами не объявлялась.

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