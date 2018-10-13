Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области РФ произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН.
Отмечается, что землетрясение зарегистрировано в субботу, 13 октября, в 22:10 по сахалинскому времени.
Эпицентр возник в 269 км северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 509 км.
По информации издания, в населенных пунктах региона землетрясение не ощутили.
Также тревога цунами не объявлялась.
Смотрите также
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования