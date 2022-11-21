Толчки почувствовали в Каире. У Крита произошло мощное землетрясение

21 ноября, 06:47
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Землетрясение имело магнитуду 5,5 и тряски ощущались даже в столице Египта Каире (Фото:@ahmed-akacha/pexels)

Землетрясение имело магнитуду 5,5 и тряски ощущались даже в столице Египта Каире (Фото:@ahmed-akacha/pexels)

У греческого острова Крит ночью в понедельник, 21 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 80 км.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на силу толчков, экстренных сообщений от власти о разрушении не поступало.

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По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 80 км.

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Как отмечают в Афинском геодинамическом институте, он имел магнитуду 5,5 и тряски ощущались даже в столице Египта Каире.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Греция Землетрясение Крит

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