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Возле греческого острова Родос произошло землетрясение

Вчера, 21:23
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Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Информации о пострадавших от землетрясения пока нет

В Эгейском море около греческого острова Родос в четверг, 24 января произошло землетрясение, сообщает Associated Press.

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

По информации Института геодинамики Афинского университета, землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее, на греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Теги:   Греция Землетрясение

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