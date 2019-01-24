Возле греческого острова Родос произошло землетрясение Вчера, 21:23 161 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Информации о пострадавших от землетрясения пока нет pixabay.com

В Эгейском море около греческого острова Родос в четверг, 24 января произошло землетрясение, сообщает Associated Press.

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

По информации Института геодинамики Афинского университета, землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее, на греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.