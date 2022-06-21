В РФ возле границы Украины разбился российский штурмовик СУ-25, пилот погиб

21 июня, 22:01
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Су-25 (Фото:wikipedia.org)

Су-25 (Фото:wikipedia.org)

На территории РФ в граничащей с Украиной Ростовской области разбился штурмовик СУ-25. Об этом сообщает российский ресурс РБК в Telegram, со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

В российском ведомстве заявили, что пилот погиб, а полет, якобы, выполнялся без боекомплекта. Также по их данным самолет упал в безлюдном месте, выполняя учебно-тренировочный полет.

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В пресс-службе Южного военного округа РФ назвали предварительной версией крушения «техническую неисправность».

17 июня в Белгородской области также РФ разбился российский военный самолет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Су-25 Ростовская область Самолеты Штурмовик

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