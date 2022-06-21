В РФ возле границы Украины разбился российский штурмовик СУ-25, пилот погиб 21 июня, 22:01 Цей матеріал також доступний українською Су-25 (Фото:wikipedia.org)

На территории РФ в граничащей с Украиной Ростовской области разбился штурмовик СУ-25. Об этом сообщает российский ресурс РБК в Telegram, со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

В российском ведомстве заявили, что пилот погиб, а полет, якобы, выполнялся без боекомплекта. Также по их данным самолет упал в безлюдном месте, выполняя учебно-тренировочный полет.

Видео дня

В пресс-службе Южного военного округа РФ назвали предварительной версией крушения «техническую неисправность».

17 июня в Белгородской области также РФ разбился российский военный самолет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.