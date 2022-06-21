В РФ возле границы Украины разбился российский штурмовик СУ-25, пилот погиб
Су-25 (Фото:wikipedia.org)
На территории РФ в граничащей с Украиной Ростовской области разбился штурмовик СУ-25. Об этом сообщает российский ресурс РБК в Telegram, со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.
В российском ведомстве заявили, что пилот погиб, а полет, якобы, выполнялся без боекомплекта. Также по их данным самолет упал в безлюдном месте, выполняя учебно-тренировочный полет.
В пресс-службе Южного военного округа РФ назвали предварительной версией крушения «техническую неисправность».
17 июня в Белгородской области также РФ разбился российский военный самолет.
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