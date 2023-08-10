Возле российского Домодедово загорелся автосервис 10 августа, 03:10 Горит автосервис на 1 тыс «квадратов» (Фото:t.me/war_monitor)

Ночью в четверг, 10 августа, СМИ сообщили о неизвестных взрывах вблизи населенного пункта Домодедово в Московской области. Там находится аэропорт.

Российское пропагандисткое издание РИА пишет, что горит автосервис на 1 тыс «квадратов».

Telegram-каналы распространяют видео с пожаром.

Напомним, 9 августа в России заявили, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорят о взрывах.



Видео дня

6 августа, российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.