В РФ возле атакованного дронами Москва-сити неизвестный подорвал гранату

3 августа, 21:27
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РосСМИ публикуют фото нападавшего (Фото:Baza/Telegram)

РосСМИ публикуют фото нападавшего (Фото:Baza/Telegram)

В России возле квартала Москва-сити, который ранее атаковали дроны и где расположены несколько российских министерств, вооруженный мужчина взорвал гранату.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По их словам, неизвестный мужчина бросил гранату в машину возле Москва-сити. Ударной волной от взрыва выбило стекла автомобиля.

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Сообщается, что неизвестный сел в Ягуар и стал угрожать водителю пистолетом. Владелец машины испугался и убежал, после чего пассажир бросил учебную гранату в автомобиль и скрылся, утверждают росСМИ.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1687166102776791045

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали беспилотники. В частности, один из них ударил в 10-й этаж башни IQ-квартала Москва-Сити, где размещается офис министерства цифрового развития РФ.

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В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов снова попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

WSJ также пишет, что атаку на столицу страны-агрессора Москву совершили новые дальнобойные беспилотники, похожие на модель Бобр. При этом некоторые аналитики считают, что частью беспилотников, которые атаковали отдельные российские цели «ближе к Украине», могли управлять «люди в России и Беларуси, симпатизирующие Украине».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Москва

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