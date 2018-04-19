Возле аэропорта Белфаста разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
При крушении погибли два человека
Фото: UTV Live News ‏via Twitter

При крушении погибли два человека

В четверг, 19 апреля, в Северной Ирландии возле международного аэропорта Белфаста потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna.

Очевидец рассказала BBC, что самолет вращался над домами и пытался приземлиться, прежде чем упал на поле. По ее словам, самолет во время крушения взорвался.

В службе скорой помощи уточнили, что с места происшествия никого не госпитализировали.

Местное радио Q Radio сообщило, что в результате авиакатастрофы погибли два человека.

В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники служб спасения.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Напомним, что во время аварийной посадки пассажирского лайнера авиакомпании Southwest в аэропорту Филадельфии (США) погиб один человек, еще семеро пострадали.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове