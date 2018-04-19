Возле аэропорта Белфаста разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В четверг, 19 апреля, в Северной Ирландии возле международного аэропорта Белфаста потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna.
Очевидец рассказала BBC, что самолет вращался над домами и пытался приземлиться, прежде чем упал на поле. По ее словам, самолет во время крушения взорвался.
В службе скорой помощи уточнили, что с места происшествия никого не госпитализировали.
Местное радио Q Radio сообщило, что в результате авиакатастрофы погибли два человека.
В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники служб спасения.
Причина крушения самолета пока неизвестна.
A plane has crashed near Belfast International Airport with at least two people believed to have lost their lives.— Salim Ahmed (@salim1689) 19 апреля 2018 г.
The plane have plummeted to the ground at around 12.20pm near Loanends Road and Nutts Corner. pic.twitter.com/0AJTNHbwbs
Напомним, что во время аварийной посадки пассажирского лайнера авиакомпании Southwest в аэропорту Филадельфии (США) погиб один человек, еще семеро пострадали.
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