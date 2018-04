Возле аэропорта Белфаста разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В четверг, 19 апреля, в Северной Ирландии возле международного аэропорта Белфаста потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna.

Очевидец рассказала BBC, что самолет вращался над домами и пытался приземлиться, прежде чем упал на поле. По ее словам, самолет во время крушения взорвался.

В службе скорой помощи уточнили, что с места происшествия никого не госпитализировали.

Местное радио Q Radio сообщило, что в результате авиакатастрофы погибли два человека.

В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники служб спасения.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

A plane has crashed near Belfast International Airport with at least two people believed to have lost their lives.



The plane have plummeted to the ground at around 12.20pm near Loanends Road and Nutts Corner. pic.twitter.com/0AJTNHbwbs