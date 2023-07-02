Возле аэродрома в Краснодарском крае прогремел взрыв — росСМИ 2 июля, 17:45 Воронка на месте взрыва (Фото:Baza/Telegram)

Рядом с аэродромом Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае произошел взрыв. В результате образовалась огромная воронка. Именно с этого аэродрома россияне запускают Шахеды во время атак Украины.

Об этом сообщает российское издание Baza в Telegram.

По данным медиа, размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Сообщается, что взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома.

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По данным другого пропагандистского медиа Mash, взрыв произошел из-за попытки атаковать склад на территории военного аэродрома.

Однако пока нет официальной информации, что вызвало взрыв.

По данным росСМИ, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 2 июля российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе иранского производства. В ряде областей работала ПВО. На подлетах в Киев сбили все вражеские дроны-камикадзе.

В целом в Украине силы ПВО уничтожили восемь Шахедов и три российские ракеты Калибр.