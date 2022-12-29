Россияне сообщают о новых взрывах в районе аэродрома Энгельс — видео
Кремлевская пропаганда сообщает о работе ПВО (Фото:t.me/nvua_official)
В четверг, 29 декабря, появилась информация о новых взрывах в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.
Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, сейчас там слышна воздушная тревога.
Кроме того, в соцсетях обнародовали фото и видео с инверсионным следом в небе, предположительно от средств ПВО.
Это уже третий предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором РФ держала свою стратегическую авиацию.
Предыдущие атаки имели место 5 и 26 декабря. В результате ударов там были повреждены находившиеся там бомбардировщики и ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.
Атаке подвергался также военный аэродром Дягилево в Рязанкой области.
Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.