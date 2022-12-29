Россияне сообщают о новых взрывах в районе аэродрома Энгельс — видео

29 декабря, 11:21
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Кремлевская пропаганда сообщает о работе ПВО (Фото:t.me/nvua_official)

Кремлевская пропаганда сообщает о работе ПВО (Фото:t.me/nvua_official)

В четверг, 29 декабря, появилась информация о новых взрывах в районе российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, сейчас там слышна воздушная тревога.

Кроме того, в соцсетях обнародовали фото и видео с инверсионным следом в небе, предположительно от средств ПВО.

Видео дня

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Это уже третий предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором РФ держала свою стратегическую авиацию.

Предыдущие атаки имели место 5 и 26 декабря. В результате ударов там были повреждены находившиеся там бомбардировщики и ликвидированы около шести военных. Еще несколько получили ранения.

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https://www.youtube.com/watch?v=gQl7ZTN7hhI

Атаке подвергался также военный аэродром Дягилево в Рязанкой области.

Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Энгельс

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