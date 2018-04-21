Вожди народов. Кто из мировых лидеров претендует на пожизненную власть

Экс-президент Армении Серж Саргсян во вторник, 17 апреля, стал премьер-министром страны вопреки массовым протестам против его кандидатуры в Ереване.

Голосование проходило в парламенте: Саргсяна поддержала парламентская коалиция в составе Республиканской партии Армении, которую возглавляет бывший президент, и партии Дашнакцутюн (Армянское революционное содружество).

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Саргсян управляет страной последние 10 лет (с 2008-го по апрель 2018 года), занимая пост президента Армении, а до этого год работал премьером. Теперь он снова получил всю полноту власти: после конституционной реформы 2015 года Армения стала парламентской республикой – именно глава правительства теперь будет обладать наиболее широкими полномочиями.

Несменяемость первого лица Армении вызвала массовые протесты в Ереване под лозунгом Сделай шаг – отвергни Сержа! Протестующие требуют от Саргсяна отказаться от претензий на власть и напоминают, что он давал обещание не баллотироваться в премьеры, когда инициировал реформу Конституции.

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НВ рассказывает о других государственных лидерах, которые стремятся безгранично продлить свою власть.

Ильхам Алиев, Азербайджан

По итогам недавних выборов, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев в четвертый раз подряд стал президентом Азербайджана. 18 апреля состоялась его инаугурация.

Ильхам Алиев (слева) имеет все шансы остаться у власти навсегда, как его китайский коллега Си Цзиньпин (справа) / Фото EPA

56-летний политик находится у власти уже 15 лет – в 2003 году он сменил на посту главы государства своего отца Гейдара Алиева, который снял кандидатуру на выборах в пользу сына.

За это время законодательство страны существенно изменилось с тем, чтобы дать возможность Алиеву бессменно руководить Азербайджаном. Так, в 2009 году по итогам референдума из Конституции исключили норму о запрете быть президентом более двух сроков подряд. Кроме того, срок президентских полномочий продлили с 5 до 7 лет – также в результате референдума в 2016 году.

Эта же реформа Конституции ввела должность первого вице-президента – сейчас его занимает жена президента Мехрибан Алиева. Именно ей в случае досрочного ухода главы государства перейдут его полномочия до следующих выборов.

При этом порога явки на выборах президента в Азербайджане нет – они считаются состоявшимися в независимости от количества избирателей, пришедших на участки.

Александр Лукашенко, Беларусь

На сегодняшний день 63-летний президент Беларуси Александр Лукашенко – рекордсмен среди всех глав государств Европы по срокам пребывания у власти, за исключением монархов. Он руководит страной почти 24 года – с июля 1994-го – и неоднократно инициировал законодательные изменения для продления своего президентства.

Лукашенко - рекордсмен среди всех глав государств Европы по срокам пребывания у власти, за исключением монархов

В частности, в 1996 году в Беларуси был проведен референдум (его не признали в Европе и США), который начал новый отсчет президентского срока Лукашенко и расширил его полномочия. К примеру, президент получил право распускать парламент, чем воспользовался в том же году.

А в 2004 году новый конституционный референдум, инициированный Лукашенко, разрешил президенту занимать пост более двух сроков подряд.

Последний раз Лукашенко переизбрали в 2015 году – сейчас длится его пятый президентский срок.

Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан

Лидер Туркменистана, 60-летний Гурбангулы Бердымухамедов, обеспечил себе возможность долгосрочного правления в 2016 году, когда утвердил новую редакцию Конституции страны. Она отменила 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличила срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Гурбангулы Бердымухамедов может повторить путь своего предшественника Сапармурата Ниязова, носившего титул "пожизненного президента" / Фото ЕРА

При этом в Конституции страны нет нормы об ограничениях по количеству сроков пребывания у власти.

На недавних выборах в 2017 году Бердымухамедов, согласно официальным данным, получил около 97% поддержки. Он является президентом страны с 2007 года – на этой должности Бердымухамедов сменил умершего Сапармурат Ниязова, который по решению парламента носил титул "пожизненного президента".

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Нурсултан Назарбаев, Казахстан

Казахский "лидер нации" – так официально называется титул Нурсултана Назарбаева – является рекордсменом по длительности правления на постсоветском пространстве. Он руководит страной уже 28 лет и является бессменным главой Казахстана с 1990 года.

В 2015 году был переизбран на пятый срок подряд, по официальным данным набрав 97,75 % голосов избирателей.

Конституция Казахстана запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, однако для 77-летнего Назарбаева сделали исключение – в законодательстве официально закреплено, что это правило не распространяется на первого президента Республики Казахстан.

Эмомали Рахмон, Таджикистан

65-летний Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном с 1994 года. Он носит официальный титул "основателя мира и национального единства – лидера нации" и имеет все шансы сохранить его до конца жизни.

Эмомали Рахмон носит официальный титул "лидера нации" / Фото EPA

В 1999 году срок президентских полномочий в стране увеличили с 4 до 7 лет. А в 2016 году по итогам референдума в Конституцию Таджикистана внесли поправки, которые сняли ограничения для Рахмона в праве баллотироваться на пост президента. Кроме того, эта же реформа снизила возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет.

Обозреватели полагают, что таким образом Рахмон готовится передать пост главы государства своему сыну Рустаму Эмомали, который сейчас является мэром Душанбе.

Си Цзиньпин, Китай

Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин получил официальное право навечно остаться руководителем Китая в 2018 году.

Правящая компартия КНР убрала из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Си Цзиньпин управляет КНР с 2013 года. Ранее существовал запрет на пребывание во главе КНР более двух сроков подряд.

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Ким Чен Ын, Северная Корея

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын возглавляет Трудовую партию Кореи и является верховным лидером КНДР с 2011 года.

Династия Кимов находится у власти с момента основания КНДР в 1948 году. На посту руководителя государства Ким Чен Ын сменил своего умершего отца Ким Чен Ира, а тот, в свою очередь – основателя и "вечного президента" КНДР Ким Ир Сена.

Законодательство КНДР не предусматривает возможности избирать лидера страны всенародно.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, Ким Чен Ын намерен требовать от США гарантия сохранения своего режима в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Экваториальная Гвинея

Президент Экваториальной Гвинеи – рекордсмен среди африканских политических лидеров: он сохраняет должность почти четыре десятка лет, с 1979 года.

В государстве царит культ личности Мбасого: Конституция страны не ограничивает его в сроках правления и позволяет руководить страной посредством персональных указов и декретов.

Теодоро Мбасого - рекордсмен Африки. Он является президентом Экваториальной Гвинеи с 1979 года / Фото ЕРА

Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго

Бывший военный Дени Сассу-Нгессо формально руководит Республикой Конго более 20 лет, с 1997 года, однако де-факто – еще дольше, хотя и с перерывом.

В 1979-1992 годах именно он занимал должность президента социалистической Народной Республики Конго – так называлось государство до 1991 года.

В 2015 году в стране по итогам референдума отменили конституционное ограничение президентских сроков, что открывает политику дорогу к пожизненному правлению.

Йовери Кагута Мусевени, Уганда

Президент Уганды занимает свою должность с 1986 года. Бывший лидер повстанческой Армии национального сопротивления, Йовери Кагута Мусевени пришел к власти в результате гражданской войны в Уганде 1981-1986 годов.

Поначалу Мусевени обещал, что его власть ограничится одним четырехлетним сроком / Фото ЕРА

Получив полномочия президента, в своем первом официальном выступлении Мусевени пообещал, что его правительство останется у власти в течение четырехлетнего переходного периода, пока не будет разработана новая конституция и не пройдут выборы.

Однако этот срок затянулся и длится до сих пор: в 2005 году в Уганде были утверждены конституционные поправки, отменившие лимиты президентских сроков, а в 2017 году - и президентский возрастной лимит. Поэтому 73-летний Мусевени, подавивший оппозицию за годы своего правления, имеет все шансы остаться президентом до конца жизни.

Поль Бийя, Камерун

На руководящих постах в Камеруне Поль Бийя беспрерывно находится уже 43 года – с 1975 года он занимал пост премьера, а в 1982 стал президентом страны и остается при этой должности до сих пор.

В конституции страны предусмотрено ограничение в два семилетних президентских срока подряд, однако в случае Поля Бийя оно давно не выполняется.

Хун Сен, Камбоджа

Правление Хун Сена, который де-факто руководит страной с 1985 года, является одним из самых длительных как в Азии, так и в мире. Последние 20 лет Ху Сен занимает должность премьер-министра Камбоджи, а в конце 80-х управлял государством в роли главы Совмина Народной Республики Кампучия.

Бывший военачальник "красных кхмеров", Ху Сен крепко держится за власть. Чтобы установить единоличный авторитарный режим, в середине 90-х он совершил госпереворот в стране и фактические отстранил от власти первого премьер-министра, члена королевской семьи Камбоджи Нородома Ранарита.