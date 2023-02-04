По приказу Байдена. США сбили китайский воздушный шар-разведчик — видео 4 февраля, 23:01 Момент сбития китайского воздушного шара в США (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Об этом сообщает CNN.



Президент США Джо Байден заявил, что приказал Пентагону сбить аппарат, когда это станет безопасно.

«Они (военные — ред.) успешно сбили его, и я хочу поблагодарить наших авиаторов, которые сделали это», — сказал Байден.

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CNN пишет, что перед тем, как воздушный шар сбили, Федеральное авиационное управление США ограничило воздушное пространство вблизи города Миртл-Бич (штат Северная Каролина). Кроме того, были введены ограничения для нескольких аэропортов Северной и Южной Каролины.

Журналисты отмечают, что высшие военные чиновники США советовали не сбивать воздушный шар над континентальной частью страны из-за риска, который обломки могут составлять для гражданских лиц и имущества.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.