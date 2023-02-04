По приказу Байдена. США сбили китайский воздушный шар-разведчик — видео

4 февраля, 23:01
Поделиться:
Момент сбития китайского воздушного шара в США (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Момент сбития китайского воздушного шара в США (Фото:REUTERS/Randall Hill)

Американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Об этом сообщает CNN.

Президент США Джо Байден заявил, что приказал Пентагону сбить аппарат, когда это станет безопасно.

«Они (военные — ред.) успешно сбили его, и я хочу поблагодарить наших авиаторов, которые сделали это», — сказал Байден.

Видео дня

https://twitter.com/BNODesk/status/1621961431246684162

CNN пишет, что перед тем, как воздушный шар сбили, Федеральное авиационное управление США ограничило воздушное пространство вблизи города Миртл-Бич (штат Северная Каролина). Кроме того, были введены ограничения для нескольких аэропортов Северной и Южной Каролины.

Журналисты отмечают, что высшие военные чиновники США советовали не сбивать воздушный шар над континентальной частью страны из-за риска, который обломки могут составлять для гражданских лиц и имущества.

Читайте также:

Воздушный шар, который, вероятно, прилетел в США из Китая (Фото:Chase Doak/via REUTERS) Пентагон зафиксировал китайский воздушный шар, который шпионил на территории США. Что это за разработка?

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

https://www.youtube.com/embed/kbakyr4wx64
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Китай Шпионаж Джо Байден Воздушный шар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X