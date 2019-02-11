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Воздушное пространство Тбилиси из-за учений закроют для полетов гражданских самолетов

11 февраля, 22:08
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Free-Photos/pixabay.com

Воздушное пространство закроют из-за учений

Воздушное пространство в Тбилисской зоне наблюдения временно будет закрыто для полетов гражданских самолетов, сообщает Грузия Online, ссылаясь на Агентство гражданской авиации республики.

Воздушное пространство будет закрыто с пятницы, 15 февраля по среду, 20 февраля в первую половину дня.

Пространство закроют из-за учений запланированных министерством обороны Грузии.

Воздушное пространство в данной зоне будет закрыто 15, 17 и 18 февраля с 10:00 до 11:30 часов и с 15:30 до 17:00 часов, 16 и 19 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 13:00 до 14:30 часов, 20 февраля - с 10:00 до 11:30 часов и с 14:30 до 16:00 часов по местному времени.

Теги:   Самолеты Грузия

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