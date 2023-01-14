Последствия российской атаки. Обломки ракеты снова упали на территории Молдовы — МВД

14 января, 17:10
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Обломки ракет упали на территорию Молдовы во время масштабной российской атаки по Украине (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook)

Обломки ракет упали на территорию Молдовы во время масштабной российской атаки по Украине (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook)

Во время масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты снова упали на территории Молдовы.

Об этом сообщили в МВД Молдовы.

Обломки ракеты обнаружила местная полиция в селе Ларга, что прямо на границе с Украиной.

После обнаружения остатков ракеты были немедленно приняты меры по безопасности района и уведомлена экстренная служба.

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В МВД Молдовы сообщили, что в связи с ударами по Украине пограничные силы республики реализовали план действий по чрезвычайным ситуациям и увеличили количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, осуществляющих наблюдение за воздушным пространством.

Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет в результате российских атак по Украине.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Ракеты Молдова Война России против Украины ракетная атака

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