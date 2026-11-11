В Латвии объявляли воздушную тревогу в трех краях, в Литве поднимали истребители НАТО

Поздно вечером 10 ноября в трех краях Латвии объявили воздушную тревогу из-за возможной угрозы с воздуха. Жителей призвали укрыться, а в соседней Литве подняли в воздух истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом 11 ноября сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает местное издание bb.lv.

Около 23:20 в Лудзенском крае было объявлено предупреждение оранжевого уровня. Примерно через 20 минут тревогу желтого уровня ввели также в Аугшдаугавском и Краславском краях. Позже в Краславском крае уровень угрозы повысили до оранжевого.

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В состояние готовности привели подразделения дронов-перехватчиков и противовоздушной обороны.

При оранжевом уровне жителям рекомендуется оставаться в помещениях и соблюдать правило двух стен. Желтый уровень не требует принятия специальных мер.

Около 00:20 уровень угрозы во всех трех краях снизили до желтого, а в 00:40 воздушную тревогу отменили.

Тем временем в Литве Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил о поднятии в воздух истребителей миссии НАТО по охране воздушного пространства. По данным bb.lv, литовские власти также разворачивали самолеты, которые должны были приземлиться в Вильнюсе.