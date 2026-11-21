Столб дыма и работа ПВО в Балтийске, по данным Telegram-канала Exilenova+ (Фото: Кадры видео Exilenova+via Telegram)

В Калининградской области России, которая является полуэксклавом и граничит с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке, а также имеет выход к Балтийскому морю, была объявлена ​​воздушная тревога и включили сирены. После этого стало известно, что под ударом находятся объекты Балтийского флота РФ в городе Балтийск. Это первый удар по Калининградской области РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Обновлено в 20:44. Стерненко заявил, что фото, которое осинтеры заявили как поражение в Балтийске, оказалось фейком: на самом деле на нем запечатлены последствия попадания на острове Кешм в Иране, недалеко от Ормузского пролива.

Реклама

Обновлено 20:27 В районе порта в Балтийске зафиксированы взрывы, сообщил Telegram-канал Exilenova+. Вероятной целью является военно-морская инфраструктура Балтийского флота России, отмечается в сообщении.

Обновлено 20:21 В Балтийске Калининградской области, где расположена база Балтийского флота РФ, зафиксированы многочисленные взрывы и звуки БПЛА, сообщил Telegram-канал Exilenova+.

В сообщении отмечается, что местные власти заявили, что тревога в Калининградской области РФ была учебной, однако менее чем через час сирены завыли снова и была зафиксирована работа ПВО.

Также Exilenova+ опубликовал несколько видео из Балтийска, на одном из них видно, как над землей поднимается дым.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA, опубликовав два видео, на которых слышны сирены.

В сообщении отмечается, что жителям Калининградской области пришла рассылка о том, что «мобильный интернет может быть временно ограничен в целях безопасности».

Кроме того, в аэропорту Храброво в Калининграде введены временные ограничения, пишет ASTRA.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в Неманском районе сработала система оповещения Беспилотная опасность. По его словам, она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.

«Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен», — добавил он.

Тем временем волонтер Сергей Стерненко заявил о поражении в городе Балтийск Калининградской области РФ. Он также опубликовал фото, вероятно, с места поражения и видео, на котором видна работа ПВО.