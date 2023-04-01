Добежать за 15 секунд. Почему в Израиле не игнорируют воздушные тревоги и чем тамошние обстрелы отличаются от тех, что в Украине 1 апреля, 09:20 Эксклюзив NV Люди бегут в укрытие во время воздушной тревоги в израильском городе Ашкелон (Фото:Amir Cohen / REUTERS)

Из-за постоянной угрозы с неба Израиль создал развитую систему укрытий, подробные инструкции по поведению во время воздушных тревог и систему раннего оповещения, которую передал Украине. NV расспросил местных жителей, как все это работает.

Жители Израиля многие десятилетия живут в условиях ракетной угрозы и уже привыкли к сигналам воздушной тревоги. Как только услышат сирену, они спешат к ближайшему укрытию, ведь в зависимости от региона проживания у них есть от 15 секунд до полутора минут до момента потенциального попадания.

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«Тревога продолжается, пока звучит сирена, – рассказывает Гай Шалев, житель Тель-Авива, сотрудник компании по кибербезопасности. — Когда она умолкает, следует оставаться в укрытии еще на 5-10 минут, чтобы убедиться, что не началась новая тревога (ее иногда объявляют через несколько минут после первой) и что окружающие здания не повреждены и безопасны».