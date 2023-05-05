ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
В каких регионах Украины обнаружили больше всего заболевших коронавирусом (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
По словам главы ВОЗ, комитет организации по чрезвычайным ситуациям накануне рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, и он принял предложение.
ВОЗ объявила пандемию COVID-19 30 января 2020 года. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество, по словам Гебрейесуса, может достигать 20 млн.
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